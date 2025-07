Sommertheater Shakespeare statt Passion: "Romeo und Julia" in Oberammergau

Oberammergau (dpa/lby) - Erst Jesus, dann Caesar - und nun die Liebenden Romeo und Julia: Auf der berühmten Passionsbühne in Oberammergau wird auch in diesem Sommer gestorben. Regisseur Christian Stückl hat in der Pause zwischen den Passionsspielen mit William Shakespeare einmal mehr einen Klassiker inszeniert. Das Liebespaar aus Verona wird von der Fehde zwischen den verfeindeten Familien zerrieben. Romeo gehört den Montagues an, Julia den Capulets. Ihre Liebe muss geheim bleiben - erst über dem Tod der beiden versöhnen sich die Familien.