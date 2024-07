Knie ohne Bandage

Anders als noch bei seinem Olympia-Vorbereitungsauftritt in Hamburg trat Zverev auf dem Court Philipp-Chatrier ohne Bandage am Knie an. Es sei aber noch nicht "zu 100 Prozent" wieder in Ordnung, so Zverev: "Eine Fraktur im Knochen dauert sechs Wochen. Das wird auch so bleiben. Ich bin kein Supermensch wie manch andere bei uns auf der Tour", erklärte er. "Aber ich habe definitiv weniger Schmerzen, ich habe definitiv weniger Probleme und das Gefühl, ich kann mich frei bewegen. Das ist auf einem guten Weg".