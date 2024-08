Weishaupt vom Teamkollegen begeistert

Sein Teamkollege Philipp Weishaupt schwärmte über Kukuk: "Der ist unheimlich fokussiert, immer sehr konzentriert und immer 100 Prozent vorbereitet. Der überlässt nichts zum Zufall. Der plant seinen Tag von morgens bis abends, gibt alles für den Sport - und der Erfolg gibt ihm recht."

"Abnormal", sagte Weishaupt nach der ersten Runde über seinen Kollegen, mit dem seit Jahren zusammen im Sport- und Handelsstall des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum arbeitet. "Beide haben gekämpft", sagte Weishaupt, der selber ausgeschieden war. "Er ist mega geritten, Checker ist mega gesprungen."

Kukuk habe "die Ehre der Springreiter gerettet", so Weishaupt. Er habe Kukuk vor dessen erster Runde "noch mal ein bisschen meine Eindrücke gesagt, wo er ein bisschen drauf achten muss". Aber daran habe es nicht gelegen. Den Sieg musste er schließlich selbst nach Hause bringen.

Bereits in der ersten Runde war Weishaupt ausgeschieden. Der 39-Jährige, der ebenfalls in Riesenbeck bei Ludger Beerbaum arbeitet, kassierte mit Zineday fünf Strafpunkte. "Die Olympischen Spielen haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt", sagte der Reiter. "Wir sind super in das Turnier gestartet. Leider habe ich ein bisschen abgebaut."

Keine Erklärung

Er könne es "nicht erklären, es war ein dummer Fehler, der normalerweise nicht passiert", sagte der Vize-Europameister. Er hatte nach dem enttäuschenden fünften Platz mit der Mannschaft angekündigt, sich im Einzel eine Medaille zu holen - doch er scheiterte deutlich. "Ja das war hoch gegriffen. Deshalb war es diese Woche für mich sehr bitter", sagte der Reiter: "Ich habe absolut mehr erwartet. Es ist aber so." Die Woche in Versailles sei "okay, aber nicht extra".

Bereits in der Qualifikation war am Vortag Richard Vogel ausgeschieden. Der 27-Jährige aus Marburg sammelte mit United Touch zwölf Strafpunkte und verfehlte das Finale deutlich.