Sommerspiele in Paris Kroppen/Unruh schießen im Halbfinale um Olympia-Medaille

Großer Favorit auf Gold ist Südkorea mit Lim Sihyeon und Kim Woojin. Das Team hatte bei der WM im vergangenen Jahr im Finale in Berlin dem deutschen Team den Titel weggeschnappt. In anderer Besetzung hatten die Koreaner zuletzt vor drei Jahren in Tokio bereits überlegen den Olympiasieg gefeiert. Bei den vergangenen Sommerspielen hatten Kroppen/Unruh in Japan den geteilten neunten Rang belegt. Zum Duell zwischen Deutschland, das in der Qualifikation Platz zwei belegte, und Südkorea kann es in Paris erst im Finale kommen.