"Die Anhänger des Islamischen Staates (IS) und der Al-Qaida in Europa beabsichtigen mit ziemlicher Sicherheit, die Olympischen Spiele in Paris anzugreifen", heißt es in einer Analyse des weltweit agierenden Intelligence-Unternehmens Recorded Future zur konkreten Gefahr von Anschlägen. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen und der auf die höchstmögliche Stufe angehobenen Terrorwarnung seien erfolgreiche Anschläge aber unwahrscheinlicher geworden.

15.000 Soldaten im Einsatz

Tatsächlich hat Frankreich sich gegen solche Gefahren maximal gerüstet. Neben den Zehntausenden Polizisten, die aus dem ganzen Land nach Paris und in die anderen Austragungsstätte der Spiele beordert wurden, hat die Armee in der Hauptstadt ein Lager für 4.500 Soldaten eingerichtet. Während der gesamten Dauer der Spiele mobilisieren die Streitkräfte insgesamt 15.000 Soldaten.

Dazu kommen in begrenzter Zahl auch Sicherheitskräfte aus anderen Ländern, die teils zum Schutz der eigenen Sportler anreisen. Für Aufsehen in Paris sorgten bereits Polizeifahrzeuge aus Katar und Beamte aus dem arabischen Land, die mit französischen Kollegen in der Metro auf Patrouille gingen.

Hunderte Spezialkräfte der französischen Luftwaffe überwachen außerdem von mehreren Stützpunkten aus den Luftraum, wobei es unter anderem darum geht, möglicherweise heranfliegende Drohnen in sensiblen Bereichen unschädlich zu machen.

KI-basierte Videotechnik überwacht Besuchermassen

Um die Bewegungen der Millionen von Besuchern zu überwachen, soll in Paris auch in begrenztem Umfang eine auf künstlicher Intelligenz basierende Videoüberwachung eingesetzt werden. Die Auswertung von Kamerabildern mit intelligenter, algorithmusbasierter Technik soll es erlauben, das Eindringen von Personen in nicht-öffentliche oder sensible Bereiche zu erkennen, ebenso Bewegungen von Menschenmengen in Risikobereichen, eine ungewöhnlich hohe Ansammlung von Menschen und auch herrenlose Gepäckstücke. Eine Gesichtserkennung über die Kameras wird es nicht geben.

Neben konkreten Gewalttaten bereiten sich Frankreichs Sicherheitsbehörden aber auch auf Hacking- und Cyberattacken während der Spiele vor. Es sei zu befürchten, dass es massive Versuche geben werde, bei den Besuchern Angst vor Terror und anderen Gefahren zu sähen, das Ansehen der Spiele zu untergraben und deren Ablauf zu sabotieren, warnten Sicherheitsexperten.

Cyberattacken befürchtet

Recorded Future nennt in seiner Bedrohungs-Analyse für die Pariser Spiele als staatliche Akteure von Cyberattacken neben Russland auch Iran und Aserbaidschan. Das Land am Kaukasus hat Frankreich im Visier, weil Paris Armenien im Konflikt mit Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach unterstützt.

In Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und Nahost-Konflikt erwartet Recorded Future Cyberattacken auf die Olympischen Spiele, weil sich Aktivisten die internationale Aufmerksamkeit zunutze machen wollten. Gruppierungen mit Verbindungen zur iranischen Regierung seien in der Lage, Hackerattacken mit schwerwiegenderen Auswirkungen zu verüben.

Vor zwei Jahren begann Frankreichs Cybersicherheitsbehörde mit der Erstellung einer Strategie zur Abwehr derartiger Attacken. Neben dem Schutz von Akteuren und Systemen und der Prävention beinhalte die Strategie auch die Fähigkeit, auf konkrete Attacken während der Spiele zu reagieren, teilte die Regierung in Paris mit.