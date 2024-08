Kritik wächst

"Wir sind mit einem anderen Ziel in diese Spiele gestartet", konstatierte Olaf Tabor als Chef de Mission mit Blick auf die Medaillenanzahl. Das Teilziel, es erneut unter die besten zehn Nationen im Medaillenspiegel zu schaffen, wurde geschafft. Doch während der gefeierte Gastgeber Frankreich Edelmetall in Serie feierte und selbst das deutlich kleinere niederländische Team zur echten Konkurrenz geworden ist, ist im deutschen Sport eine Debatte über die möglichen Konsequenzen und vor allem die Ursachen entbrannt.

Die Medaillengaranten beim Reiten und Kanu bewahrten das Team vor noch größerem Übel. Zudem lieferten die 3x3-Basketballerinnen, das Triathlon-Mixed, Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye und die Handballer denkwürdige Olympia-Momente. Doch die Kritik am deutschen Sport wächst - und richtet sich nicht einmal vorrangig an die Athletinnen und Athleten. "Es müssen Prioritäten in der Spitzensportförderung gesetzt und vor allem klare und widerspruchsfreie Ziele formuliert werden", sagte Frank Ullrich als Chef des Sportausschusses im Bundestag dem "Spiegel".

Boll, Kerber und Dauser hören auf

Der 66-Jährige bemängelte, dass sich der DOSB für die Olympischen Spiele nur "Minimalziele" gesetzt habe. "Ich persönlich hätte mir ein anderes Anspruchsdenken vom DOSB gewünscht. Wir brauchen den Druck nach vorn." Zwar rief der DOSB zum Abschluss der Paris-Spiele das "perspektivische Ziel Platz fünf im Sommer" aus. Wie das realisiert werden soll, bleibt aber unklar. Tabor gestand immerhin ein: "Wir sind nicht nur gewillt für größere Veränderungen, wir halten sie auch für notwendig."

Nachdem Tischtennis-Star Timo Boll, Tennis-Spielerin Angelique Kerber und Turn-Weltmeister Lukas Dauser ihre Karriere beendet haben, braucht der deutsche Sport neue Vorbilder. "Bei aller Anerkennung der Leistungen im Spitzensport bleibt nach dieser Olympiade festzuhalten: Auch sportlich steht Deutschland nicht da, wo wir stehen sollten und könnten", kritisierte CDU-Chef Friedrich Merz.

Aufwärtstrend in Mannschaftssportarten

Nach Meinung vieler Experten und Politiker wäre eine eigene Bewerbung um die Sommerspiele ein Weg zu mehr Erfolg. Frühestens 2036, eher 2040 könnte eine deutsche Bewerbung für die Sommerspiele ins Auge gefasst werden. Die Regierung befürwortet die Absicht, Bundeskanzler Olaf Scholz war während der Tage von Paris zweimal im Stade Jean-Bouin zu Gast und sprach auch mit Athleten.

"Wie sie wissen, ist es auch unser Plan, Olympische Spiele in Deutschland mal wieder in den Blick zu nehmen. Insofern ist es eine große Inspiration, die wir hier gemeinsam erleben", sagte Scholz über die gelungenen Spiele in Frankreich, bei denen auch die Athleten um Schwimmer Leon Marchand und Judoka Teddy Riner glänzten. Sie wurden zu Botschaftern dieser Spiele.

Einen bemerkenswerten Aufwärtstrend gab es in den Mannschaftssportarten. Zahlreiche deutsche Auswahlteams qualifizierten sich für Paris. Das Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler holte genauso eine Medaille wie die Fußball-Frauen, die Hockey-Männer, die 3x3-Basketballerinnen und die Handballer, die beim erfolgreichen Viertelfinal-Krimi gegen Gastgeber Frankreich für einen der Höhepunkte dieser Spiele sorgten.

Doch während bei den Teams nur wenige Medaillen vergeben werden, gibt es zahlreiche Sportarten mit vielen Entscheidungen, bei denen die Deutschen völlig chancenlos blieben. "Wir können nicht über Nacht die Veränderung herbeiführen. Es ist ein mittelfristiger Prozess, hoffentlich kein Marathon", sagte Tabor zum Ausblick.