Sommerspiele in Paris Abschied mit Musik: Olympia-Sportler fahren zusammen zurück

In der nordrhein-westfälischen Stadt am Rhein ist am frühen Nachmittag noch ein Gruppenfoto und ein Empfang von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker geplant. Dann setzen die Athletinnen und Athleten ihre Heimreise individuell fort. Mit der Schlussfeier waren in der vergangenen Nacht die Sommerspiele in der französischen Hauptstadt zu Ende gegangen.