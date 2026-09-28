München (dpa/lby) - Nach dem Erfolg Münchens im Kampf um die deutsche Olympia-Bewerbung mahnen Kritiker zu Besonnenheit und Maß auf dem Weg hin zu möglichen Sommerspielen in Bayern. "Jetzt kommt es vor allem darauf an, dass aus der Bewerbung kein Fass ohne Boden für München wird", sagte der Grünen-Politiker und Landtags-Vizepräsident Ludwig Hartmann der Deutschen Presse-Agentur. Er ergänzte: "Mein Vorschlag ist ein verbindlicher Kostendeckel für jede einzelne Bewerbungsphase, unabhängig vom Wettstreit mit anderen Nationen, damit es keine Kostenexplosion gibt."