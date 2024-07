Bundesregierung für Bewerbung Deutsche Olympia-Ziele: Erst Paris-Erfolge, dann Heim-Spiele

"Olympische und Paralympische Spiele sind eine große Chance für unser Land. Sie wecken nicht nur Sportbegeisterung, sondern können auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Impulse für die Wirtschaft setzen", sagte Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser. Die SPD-Politikerin wird die Grundlagenvereinbarung am 2. August am Rande der Sommerspiele in Frankreich unterzeichnen.

Die Union kritisierte, dass die Bundesregierung sich nicht schon im Vorjahr klar zu einer Bewerbung bekannt hatte. Dadurch sei "wertvolle Zeit verstrichen", sagte Stephan Mayer, sportpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. "Wichtig ist jetzt, zügig einen Bewerber aus Deutschland auszuwählen, der auch gute Chancen besitzt, den Zuschlag für die Ausrichtung der Olympischen Spiele zu erhalten", fügte Mayer hinzu.

DOSB-Chef: Nicht nur auf das Jahr 2040 festlegen

Für den Fall eines Regierungswechsels erwartet DOSB-Chef Weikert keine neuen Hindernisse für ein Olympiaprojekt. "Da bin ich ganz schön positiv gestimmt, dass das weitergeht", sagte der 62-Jährige. Die Union sei "sich bewusst, dass da ein paar Finanzen locker gemacht werden müssen".

Weikert warnte allerdings davor, sich zu früh auf die Jahreszahl für eine Bewerbung festzulegen. Über einen deutschen Anlauf schon für 2036, genau 100 Jahre nach den Nazi-Spielen von Berlin, war kontrovers diskutiert worden.

Berlin, Hamburg, Leipzig, München und die Region Rhein-Ruhr haben ihr Interesse an einer Bewerbung mit Absichtserklärungen konkret bekundet. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur zu einer möglichen Bewerbung gemeinsam mit Berlin: "Es kommt darauf an, das Konzept überzeugend darzulegen. Nach meiner Einschätzung ist das gut möglich." Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) machte sich via "Ostsee-Zeitung" für olympische Segelwettbewerbe vor Warnemünde stark.

Regierung avisiert knapp sieben Millionen Euro Zuschuss

Die vergangenen Olympia-Kampagnen in Deutschland waren am Widerstand und dem Votum der Bevölkerung in München und Hamburg gescheitert. Am 7. Dezember will der DOSB bei seiner Mitgliederversammlung in Saarbrücken weitere Schritte beschließen. Weikert stellte eine außerordentliche Mitgliederversammlung im ersten Halbjahr 2025 in Aussicht, die dann eine deutsche Olympia-Bewerbung endgültig auf den Weg bringen könnte.

Die Bundesregierung will sich bis 2027 mit insgesamt 6,95 Millionen Euro an den Bewerbungskosten beteiligen. Die Vereinigung Athleten Deutschland begrüßte die Unterstützung der Ampel-Koalition: "Die Vorstellung, Deutschland in der Heimat repräsentieren zu dürfen, ist unsere größtmögliche Motivation." Allerdings dürfe zugunsten einer Olympia-Bewerbung nicht die Spitzensportförderung gekürzt werden.

Nach den Spielen in Paris ist 2028 Los Angeles der nächste Sommer-Gastgeber. Für 2032 ist Olympia ins australische Brisbane vergeben.