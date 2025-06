Am 21. Juni erreicht das Jahr seinen lichten Höhepunkt: Die Sommersonnenwende markiert den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Es ist ein Wendepunkt. In dieser besonderen Zeit strahlt nicht nur die Sonne mit voller Kraft – auch in uns wird etwas hell und weit, heißt es. Doch was macht diese Phase so bedeutungsvoll? Unsere Redaktion hat mit der spirituellen Mentorin und Coachin Jessica Gernert aus Siegritz gesprochen, die uns einen tieferen Einblick in das verborgene Potenzial dieser Sommersonnenwende und ihren magischen Möglichkeiten gibt.