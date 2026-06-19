Sommersonnenwende Spätester Sonnenuntergang? Nicht am längsten Tag des Jahres

Beide Effekte – die leichte Verzögerung der Sonne gegenüber unserer Uhr und die täglich wechselnde Länge ihrer Bahn – wirken sich auf Aufgang und Untergang aus:

Eine längere Bahn lässt die Sonne früher erscheinen und später verschwinden.

Die Verzögerung schiebt Aufgang und Untergang jeden Tag ein kleines Stück nach hinten.

Was bedeutet das für den Morgen und Abend?

Beim Sonnenaufgang wirken diese beiden Kräfte gegeneinander: Vor dem 21. Juni überwiegt der Bahneffekt – die Sonne geht also immer früher auf. Aber schon einige Tage vor der Sonnenwende (wie in Mainz nach dem 17. Juni, in Flensburg nach dem 18. Juni) greift die Verzögerung des Sonnentages stärker – sie schiebt den Aufgang zeitlich schneller nach hinten, als die kürzer werdende Bahn ihn vorziehen kann. Der früheste Aufgang liegt also vor der Sonnenwende.

Beim Sonnenuntergang wiederum addieren sich beide Effekte: Auch nach dem 21. Juni verschiebt er sich auf einen späteren Zeitpunkt – obwohl die Bahn schon wieder kürzer wird. Erst wenn der Bahneffekt stark genug überwiegt, beginnt er sich wieder zu verfrühen. Deshalb liegt der späteste Untergang einige Tage nach der Sonnenwende.