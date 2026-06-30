Sommerreisewelle: ADAC warnt vor Staus zum Ferienbeginn

Auf der Autobahn 4 gebe es zwischen Glauchau über Dresden bis nach Salzenforst eine ganze Kette von Baustellen, teilte der Automobilclub mit. Auch auf der A13 bei Radeburg, auf der A14 im Raum Grimma und auf der A72 in Höhe Zwickau-Ost werde gebaut. Wartezeiten sollten auch an den Grenzübergängen zu Polen (A4) und Tschechien (A17) eingeplant werden.