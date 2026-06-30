Sommerreisewelle: ADAC warnt vor Staus zum Ferienbeginn

Dresden (dpa/sn) - Der ADAC rechnet mit Staus auf Sachsens Autobahnen zum Beginn der Sommerferien. Neben den Urlaubern selbst sollen auch zahlreiche Baustellen dafür sorgen, dass es stellenweise wohl nur zäh vorangeht.
Ferienbeginn, Baustellen und volle Autobahnen: Warum Autofahrerinnen und Autofahrer jetzt in Sachsen voraussichtlich Geduld brauchen.
Dresden (dpa/sn) - Der ADAC rechnet mit Staus auf Sachsens Autobahnen zum Beginn der Sommerferien. Neben den Urlaubern selbst sollen auch zahlreiche Baustellen dafür sorgen, dass es stellenweise wohl nur zäh vorangeht.
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Auf der Autobahn 4 gebe es zwischen Glauchau über Dresden bis nach Salzenforst eine ganze Kette von Baustellen, teilte der Automobilclub mit. Auch auf der A13 bei Radeburg, auf der A14 im Raum Grimma und auf der A72 in Höhe Zwickau-Ost werde gebaut. Wartezeiten sollten auch an den Grenzübergängen zu Polen (A4) und Tschechien (A17) eingeplant werden.
Der ADAC rät zu antizyklischem Fahren, um nicht in die Hauptreisewelle zu geraten. Bei Hitze solle möglichst in die Morgen- und Abendstunden ausgewichen werden. Fahrer und Passagiere sollten zudem genug trinken.
Das Schuljahr geht in Sachsen an diesem Freitag (3. Juli) zu Ende. Die Nachbarbundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen starten zeitgleich in die Sommerferien. In Brandenburg und Berlin beginnen die Schulferien am Donnerstag nächster Woche (9. Juli).