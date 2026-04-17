Die Suhler KFZ-Werkstätten sind gut beschäftigt in Sachen Reifenwechsel. „Wir liegen was das angeht genau in der Mitte der Zeit“, sagt Andreas Möller vom Car-Service Möller. Seine Auftragsbücher sind für die nächsten 14 Tage ausgebucht. Demnach kann er sich nicht beschweren, die Suhler lassen es nicht schleifen und trennen sich pünktlich von ihren Winterreifen. Augenscheinlich sei jedoch, dass ein Teil seiner Kundschaft immer betagter werde: „Manche gehen daher auch dazu über, die Reifen drauf zu lassen, oder steigen auf Allwetterreifen um“, erklärt er. Wenn man das Auto nur noch gelegentlich für einen Einkauf brauche, sei das auch völlig okay. „Wer jetzt nicht die Alpen überqueren muss, braucht vielleicht nicht unbedingt einen Winterreifen.“