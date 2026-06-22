Eines muss man dem Haselbacher Bürgerverein lassen – an Ideen mangelt es den Mitgliedern nicht. Beim „Sommerpicknick im Park“, zu dem die Haselbacher und ihre Gäste am vergangenen Sonnabend eingeladen waren, hätte wohl selbst Heidi Klum gestaunt. Ziemlich selbstbewusst zeigten Mädchen und Jungen vom Leseklub des Ellerlä und einige ihrer Mamas eine bemerkenswerte Modenschau - mit Moderation, Musik und allem Drum und Dran.