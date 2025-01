Der Europameister von 1996 hat sogar bei sich zuhause im Wintergarten ein überdimensional großes, eingeglastes Poster von Beckenbauer. Das Foto zeige Beckenbauer nach einem Sieg im Pokal der Landesmeister mit der Trophäe in den Händen. "Ich spüre dann bei mir ein Lächeln und Dankbarkeit, dass ich ihn kennenlernen durfte. Ich denke so oft an ihn, weil er eben so besonders war in verschiedensten Bereichen des Lebens", erzählte Sammer.