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Sommerliches Wetter Bisher wärmster Tag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Schwitzen im Mai: Zum Start des langen Pfingstwochenendes kletterte das Thermometer fast bis zur 30-Grad-Marke. Doch das war erst der Anfang.

Sommerliches Wetter: Bisher wärmster Tag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
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Das schöne Wetter am Pfingstsamstag lud zu Ausflügen ein - wie hier am Brocken. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen war es knapp der wärmste Tag des bisherigen Jahres. Foto: Matthias Bein/dpa

Leipzig - Der Start ins Pfingstwochenende war nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen knapp der bisher wärmste Tag des laufenden Jahres. Im thüringischen Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) wurden am Samstag laut DWD 29,2 Grad gemessen - die bisherige Höchsttemperatur 2026 in Thüringen war am 3. Mai in Jena mit 29,0 Grad ermittelt worden. 

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In Seehausen in der Altmark registrierte eine Wetterstation 29,4 Grad - 0,4 Grad mehr als der bisherige Höchstwert in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt. 

Auch in Sachsen reichte es knapp für einen neuen wärmsten Tag des laufenden Jahres: In Dresden-Hosterwitz wurden nach DWD-Angaben am Samstag 29 Grad gemessen.

Ein Sprecher des DWD wies aber darauf hin, dass diese neuen Höchstwerte schon bald wieder gerissen werden könnten. Für Dienstag sei in allen drei Bundesländern mit Temperaturen über 30 Grad zu rechnen.