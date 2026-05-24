Sommerliches Wetter: Bisher wärmster Tag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Leipzig - Der Start ins Pfingstwochenende war nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen knapp der bisher wärmste Tag des laufenden Jahres. Im thüringischen Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) wurden am Samstag laut DWD 29,2 Grad gemessen - die bisherige Höchsttemperatur 2026 in Thüringen war am 3. Mai in Jena mit 29,0 Grad ermittelt worden.