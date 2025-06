10 Minuten zum nächsten Natur- oder Freibad

Der Weg zur Abkühlung im nächstgelegenen Freibad ist in Deutschland je nach Region unterschiedlich weit: Das nächste Natur- oder Freibad sei mit dem Auto im Durchschnitt in zehn Minuten zu erreichen, errechneten die Statistiker. In einzelnen ländlichen Regionen hingegen müsse man mehr als 20 Minuten mit dem Auto einplanen, darunter in wenig besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, im nördlichen Sachsen-Anhalt und in Teilen von Rheinland-Pfalz.