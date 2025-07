Die Zeit der 9. Eisfelder Sommerkonzerte hat begonnen. Sie stehen nicht nur für qualitativ hochwertige Musikerlebnisse. Sie sind auch immer für eine Überraschung gut, bringen Menschen zusammen an ungewöhnlichen Orten. Sie kommen aufs Land, und zeigen, was Musik vermag. Die Festivalleiter Christoph Rosenbaum und Roman Tsotsalas lieben es, ganz nah dran zu sein, ja, mittendrin in der Menschentraube zu stehen und zu musizieren. Oder eben zu fahren. Am Sonntag werden sie die Fahrräder schnappen und um 11 Uhr zum Treffpunkt auf dem Eisfelder Markt radeln. Von dort beginnt eine musikalische Tour durch „Klingende Dörfer“. Sie radeln mit ihren Zuhörern nach Sachsenbrunn. Die Strecke ist weder lang noch schwer, eher gemütlich. Pausen und klangvolle Höhepunkte am Werrastrand und in der Sachsenbrunner Kirche wird es geben. Geschmackvoll wird die Tour allemal, denn am Endpunkt im Falke-Heim wird nicht nur zum Mitsingen eingeladen, sondern es werden Sonntagsklöße zu Zerrwanst-Musi serviert. Für die muss allerdings jeder selbst zahlen. Der Startschuss für die klangvolle Genusstour fällt um 11 Uhr auf dem Marktplatz. Dann zählt’s: Top, die Wette gilt!