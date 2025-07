Eine Runde Eis für alle muss Bürgermeister Christoph Bauer nicht ausgeben. Er hatte gewettet, dass mindestens 100 Radler bei der musikalischen Radtour der Eisfelder Sommerkonzerte nach Sachsenbrunn mit dabei sind. Und er hat gewonnen: 135 Kinder, Eltern, Großeltern – natürlich der Bürgermeister (Foto Mitte) sowie die Festivalleiter Christoph Rosenbaum (r.) und Roman Tsotsalas (l.) radelten am Sonntagmittag vom Eisfelder Markt nach Sachsenbrunn. Die kleine Tour mit Klößen (am Sportplatz) und Musik (in der Sachsenbrunner Kirche) wurde zum tollen Familiennachmittag – getreu dem Festivalmotto „Im Dialog“ bot sie jede Menge Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Ensemble der Sommerkonzerte muss nun seinen Wetteinsatz einlösen – und ein Hauskonzert geben.