Über der einst kleinsten Gemeinde der DDR neigt sich auch an diesem Frühsommerabend wie eh und je die Sonne langsam zu den Baumwipfeln hinunter – ohne zu vergessen, die Bergwiesen und die an vielen Stellen leider auch kahlen Fichten goldgelb einzufärben. Ein schöner, ein stiller Ort für einen Abendspaziergang. Denn in Friedrichshöhe ist bekanntlich die Welt zu Ende. Das möge auch so bleiben, sagt der Skilehrer, Wanderführer, Musiker, Bücherschreiber und Geschichtenerzähler Horst Golchert aus Masserberg. Seine Gitarre hat er mit dabei, als er die sage und schreibe über 120 Wanderer (plus zwei Hunde) am Ortseingang begrüßt, die extra zu diesem besonderen, sagen wir, Wanderkonzert der Eisfelder Sommerkonzerte auf den Rennsteig gekommen sind.