Konzert in Neundorf Elf Herren und gut gestimmte Gäste

Was war das denn? Ein Sommerkonzert, ja. Aber was für eins! Da ist so viel Spaß am Singen drin, so viel Freude am Musizieren, Können, Gefühl und eine Leichtigkeit, die zu dem frühsommerlichen Sonntag passt.