Sommerkirche: Jeder bringt etwas mit

In den Monaten Juli und August beginnen die Mitglieder der Kirchengemeinden in der Gemeinde Frankenblick mit einem neuen Gottesdienstprojekt für die warme Zeit des Jahres. „Erfahrungsgemäß sind die Gottesdienste in diesen Monaten weniger gut besucht als andere“, heißt es im jüngsten Gemeindebrief. „Ob bedingt durch Urlaubszeit, Gartenarbeit, Ausflüge, Festbesuche wie auch immer. Wir haben uns gedacht, dass diejenigen, die in dieser Zeit zum Gottesdienst kommen, im einen oder anderen Fall einmal eine andere Gottesdienstform kennenlernen können“, ist darin zu lesen. Hinterher seien alle eingeladen, noch einige Zeit bei einem kleinen sommerlichen Imbiss miteinander zu verweilen. Die jeweils gastgebende Gemeinde stellt die Getränke dafür zur Verfügung und jeder, so er oder sie kann, könne etwas Essbares zum Imbiss mitbringt, das man miteinander teile. Das kann beispielsweise Obst oder Gemüse sein, Kuchen oder etwas, was manche Fingerfood nennen und andere Häppchen. Der Kreativität seien da keine Grenzen gesetzt.