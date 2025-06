Wenn die Lauschaer Bergfreunde auf dem Weg von der Itzquelle quer durchs Steinacher Ankerla-Bierbad dem Arbeitskreis Mundart Südthüringen auf dem Parkett des heimischen Zungenschlags begegnen, um den Lauschaer Dialekt zu retten, dann ist man mitten im Film „Jäger der verlorenen Sprache“ von Regisseur Thomas Müller-Litz. Der von Tommy Sieder technisch umgesetzte Streifen mit heimischen Akteuren lockte am Samstagabend ein zahlreiches Publikum zum Kulturkollektiv Goetheschule. Im Rahmen ihres traditionellen Sommerkinos hatten sich die Kulturmacher in der Bahnhofstraße diesmal für einen Film mit typischem Lauschaer Humor entschieden und damit offensichtlich den Nerv des Publikums getroffen. Im Vorfeld präsentierte Ludwig Müller-Löb zahlreiche selbst geschriebene Songs, natürlich ebenfalls in Mundart