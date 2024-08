Sommerhitze in Bayern: Hitze von Aschaffenburg bis Kempten - Hotspot Franken

München (dpa/lby) - Wohl dem, der freihat und ins Freibad kann: Bayern steuert heute auf den bisher heißesten Tag des Jahres zu - und im Norden könnte es besonders warm sein. "Franken hat gute Karten, dass es heute 35, 36 Grad werden wird", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Am Montag waren in Neuburg an der Donau 35,2 Grad Celsius gemessen worden - der bisher höchste Wert in diesem Jahr in Bayern. "Die angekündigten Hitzetage sind wirklich eingetroffen." Für die restliche Woche rechnet der DWD mit etwas Abkühlung. Am Wochenende könnte es vielerorts sogar richtig nass werden und die Waldbrandgefahr sinken.