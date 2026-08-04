Wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, verändert sich der Alltag der Einsatzkräfte schlagartig. Die anhaltende Hitze entzieht der Natur jegliche Feuchtigkeit, sodass schon der kleinste Funke genügt, um eine verheerende Kettenreaktion auszulösen. Trockenes Gras, verwelktes Laub und harzreiches Holz reagieren bei diesen extremen Wetterlagen hochempfindlich. Dass die Brandgefahr derzeit kein abstraktes Risiko, sondern eine alltägliche Bedrohung darstellt, zeigte sich zu Beginn der Woche einmal mehr im Landkreis Sonneberg.