Kirchen: Stein, Schatten, Stille

Massive Steinmauern, hohe Gewölbe, kaum direkte Sonneneinstrahlung: Kirchen und Kathedralen sind ideale Hitzeschutzräume – und das ohne jede Klimaanlage. Der Grund: Die dicken Mauern speichern die Kälte der Nacht und geben sie über den Tag nur langsam ab. Besonders in der Krypta, also der tiefer liegenden Unterkirche, ist es dabei besonders kühl. Viele Gotteshäuser stehen tagsüber offen – auch für Nicht-Gläubige. Während draußen 35 Grad herrschen, zeigt das Thermometer im Kirchenschiff oft mindestens 10 Grad weniger an.