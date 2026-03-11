Veränderungen in der innerstädtischen Verkehrsführung, beim Parken und bei den Buslinien: Wegen des Sommergewinns vom 13. bis zum 22. März gibt es zahlreiche Veränderungen in Eisenach, teilt die Stadt mit. Betroffen sei in erster Linie das Festwochenende am 14. und 15. März mit dem großen Festumzug und dem Rummel in der Katharinenstraße. Für das Volksfest auf der Spicke, das noch bis zum 22. März gefeiert wird, seien weitere Regelungen notwendig. Auf dem Eisenacher Marktplatz sind den Angaben nach Fahrgeschäfte und Buden bis zum 16. März aufgestellt.