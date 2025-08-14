Ilmenau hat am Donnerstagnachmittag nicht nur wegen der tropischen Temperaturen geschwitzt – Ilmenau hat an diesem Tag auch gemeinsam gesungen, und zwar am Apothekerbrunnen. Kurz nach halb fünf am Nachmittag hatten sich hier zunächst zwischen 150 und 200, später noch deutlich mehr Menschen eingefunden, um im Rahmen des Sommergesangs des Mitteldeutschen Rundfunks gemeinsam ihre Stimmen erklingen zu lassen und dem MDR-Rundfunkchor zu lauschen.