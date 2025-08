Nach dem Jubiläum „150 Jahre Haflinger“ stand am zurückliegenden Wochenende der 90. Geburtstag des 2011 nach langer Krankheit verstorbenen Seniorchefs des Haflingergestüts im Vordergrund. Der über zweistündigen Show der braunen Blonden wohnten am Samstag Ministerpräsident Marion Voigt (CDU) und der Saalfelder Landrat, Marko Wolfram (SPD), sowie am Sonntag die Thüringer Ministerin für Wirtschaft, Landwirtschaft und ländlichen Raum, Colette Boos-John (CDU), bei. Anke Sendig würdigte in ihrer Ansprache nicht nur die Unterstützung der vielen Helfer, die ein solches Ereignis möglich machen, sondern auch die Teilnahme der Mitwirkenden. Ihr Dank galt auch der Ministerin, die bereits viel für die Landwirtschaft getan habe. Boos-John verriet, dass es für sie eine ganz, ganz große Ehre sei, hier dabei sein zu dürfen. Wie sie sagt, durfte sie zuvor ganz viel Herzblut bei den Helfern erleben. Das sei das, was den ländlichen Raum ausmache, das sei das, was Gemeine- und Kulturgut ausmache. Dafür dankte sie herzlich.