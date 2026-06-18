Sommerfreuden Fünf Freizeittipps in Hessen für heiße Sommertage

Paddeln und die Landschaft genießen

Wandern und Wasser verbinden - dafür bietet die Lahn in Mittelhessen perfekte Bedingungen. Auf 160 Flusskilometern lässt sich die abwechslungsreiche Landschaft des Lahntals erkunden, mal ganz entspannt mit der Familie oder auch sportlich für erfahrene Paddler. Erste offizielle Einstiegsstelle ist im Weimarer Ortsteil Roth südlich von Marburg. Von dort geht es flussabwärts bis zur letzten Ein- und Ausstiegsstelle Niederlahnstein kurz vor der Mündung der Lahn in den Rhein.

Tipps für Etappen und Touren für jedes Level inklusive Streckenlänge, Dauer und Wetteraussichten hält etwa eine Website des Lahntal Tourismus Verbands bereit. Wer sich zwischendurch im Wasser erfrischen möchte, sollte allerdings wissen, dass viele Uferzonen unter Naturschutz stehen und das Anlanden nur an offiziellen Ein- und Ausstiegsstellen oder an offiziellen Rastplätzen erlaubt ist. Sie sind an grünen Informationstafeln auch vom Wasser aus zu erkennen.