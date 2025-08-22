Mit „Alter Weißer Mann“ von Simon Verhoeven startet GrasGrün, die Sommerkultur in Meiningen, am Dienstag, 26. August, in die Kinowoche. Die satirische deutsche Komödie über Diversität, Gendern und den Zeitgeist vom letzten Jahr glänzt durch humorvolle Dialoge, pointierte Kritik und eine starke Besetzung. Heinz (Jan Josef Liefers) will beweisen, dass er nicht zum „alten weißen Mann“ gehört. Mit dabei auch: Nadja Uhl, Elyas M’Barek, Friedrich von Thun, Michael Maertens, Meltem Kaptan, Momo Beier, Juri Winkler und Sarah Mahita.