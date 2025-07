130 Bands, 30 Bühnen, 90.000 Besucher

Zu erleben sind in Rudolstadt an diesem Wochenende 130 Gruppen auf 30 Bühnen - von Straßenmusikern bis Tanz- und Big Bands sowie Orchestern. Auf dem Programm stehen 272 Konzerte und Veranstaltungen wie Workshops und Vorträge. Erwartet werden wieder rund 90.000 Besucher. Die rund 20.000 angebotenen Dauerkarten seien nahezu ausverkauft, hieß es. Die Ticketpreise hätten in diesem Jahr allerdings um rund zehn Prozent angehoben werden müssen. Bei anhaltender Sommerhitze werden für die Festivalbesucher zusätzlich kühle Räume in nahe gelegenen Schulen zur Verfügung gestellt.