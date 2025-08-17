Sommerfestival: Regen und frühe Ferien machen es Kulturarena schwer

Jena (dpa/th) - Der verregnete Juli hat der Jenaer Kulturarena in diesem Jahr spürbar zugesetzt. Normalerweise entschlössen sich viele Besucher spontan zum Besuch der Konzert- und Filmabende, sagte eine Sprecherin des Veranstalters Jenakultur auf Anfrage.In diesem Jahr sei das nicht der Fall gewesen, der Einfluss des schlechten Wetters sei deutlich zu spüren gewesen. Auch der frühe Termin der Sommerferien, in denen viele potenzielle Besucher in den Urlaub gefahren seien, habe eine Rolle gespielt. Das gut sechswöchige Open-Air-Festival auf dem Jenaer Theatervorplatz, das zu den beliebtesten Sommerfestivals in Thüringen gehört, geht am Sonntagabend zu Ende.