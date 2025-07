Das Sommerfest bei Rennsteig-Tank-Graf in Neustadt ist ein echtes Spektakel. Lutz Graf weiß genau, mit welchem Programm er viele Menschen begeistert – Nervenkitzel inklusive. Das Fest soll jedes Jahr etwas Besonderes bieten. In diesem Jahr zählen unter anderem Römerwagenrennen am Wochenende des 19. und 20. Juli zu den Highlights. An beiden Tagen wird das Rennen von 14 bis 17 Uhr auf einem Rundkurs vorgeführt – gezogen von Ponys. Für diese Darbietung konnte Lutz Graf auf die Expertise des Ponyclubs Erfurt und eines Clubs aus Weimar zurückgreifen. Die Kontakte zur Filmtierschule Zimmermann, einem der diesjährigen Partner, haben dies ermöglicht.