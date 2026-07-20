Die Sonne schien am vergangenen Samstagnachmittag auf das Forsthaus Kanzlergrund. Unter den Sonnenschirmen und an mehreren Tischen hatten rund 60 Männer und Frauen Platz genommen. Mitten im Thüringer Wald feierte der Männergesangsverein Unterschönau 1868 sein Sommerfest, das längst zur Tradition geworden ist. So ganz genau weiß allerdings niemand mehr, wie viele Sommerfeste es inzwischen schon gegeben hat. „Bestimmt 15 Jahre lang“, sagt Ronny Recknagel, Vorsitzender des Vereins, und grinst. Er begrüßt fast jeden Gast mit Namen – hier kennt man sich. Sogar aus der Nähe von Berlin waren Bekannte angereist, die den Chor hören und gemeinsam mit den Unterschönauern feiern wollten.