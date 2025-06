Die Vorfreude wächst: Vom 27. bis 29. Juni 2025 lädt der SV Manebach zu seinem traditionellen Sommerfest auf den Sportplatz in Manebach ein. Ein Wochenende voller Sport, Musik, Kulinarik und Spaß für Groß und Klein wartet auf Besucherinnen und Besucher aus nah und fern. Das Event hat sich in der Region längst zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender etabliert – und auch in diesem Jahr verspricht es wieder ein echtes Highlight zu werden.