Ein warmer Sommerabend, berührende Musik, gute Begegnungen: Mit einem fröhlichen Sommerfest hat das Immanuel Therapiezentrum Röthof das 30-jährige Bestehen seines Wohnheimes gefeiert. Inmitten der idyllischen Landschaft des Thüringer Waldes, über den Dächern der Stadt Schmalkalden wurde das Jubiläum zu einem ganz besonderen Tag: für die Bewohner, für Mitarbeitende, Freunde und Gäste. Die wohl weiteste Anreise hatte Andreas Mende. Der Geschäftsführer von Beratung + Leben, einer Gesellschaft der Immanuel Albertinen Diakonie, war extra aus Berlin gekommen, um zu gratulieren – und dem Team um Leiterin Diana Wolff für die tolle Arbeit zu danken.