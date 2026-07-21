Oberschleißheim (dpa/lby) - Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat am Abend Prominente aus Politik und Gesellschaft zum traditionellen Sommerempfang des Landtags auf Schloss Schleißheim begrüßt. Geladen waren mehr als 3.000 Gäste, darunter Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Abgeordnete, Kabinettsmitglieder, Vertreter der Justiz, der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie aus den Bereichen Kultur und Sport. Eingeladen waren zudem - wie immer - auch Ehrenamtliche aus dem ganzen Freistaat. Besonders gewidmet war der Empfang heuer Ehrenamtlichen aus dem Sport.