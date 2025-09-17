Mit dem „Körperteil-Blues“ begrüßten die kleinen Pfiffikusse vergangenen Freitag ihre Gäste selbst auf ihrem Freigelände. Über das strahlte an diesem Nachmittag die Sonne, als wäre sie bestellt, denn statt verschiedener Veranstaltungen übers Jahr veranstaltete man ein großes Sommerfest, in das gleich der Tag der offenen Tür integriert wurde. Mit Erfolg, wie man feststellen konnte. Wenn die Kita ruft, dann fassen laut deren Chefin Sylvia Frankenberger alle mit an: Der Feuerwehrverein brachte seine Hüpfburg mit und übernahm die Versorgungsarbeit am Rost, der Kita-Förderverein ließ keine Kehle durstig bleiben und verkaufte den von den Eltern gebackenen Kuchen.