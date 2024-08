Der Winter geht diesmal beim Jahreszeitenrückblick des Ski- und Wandervereins (SWV) Goldlauter-Heidersbach nicht in Flammen auf. Auch das Gebet für viel Schnee entfällt. Ansonsten fehlt es beim Sommerfest inklusive Abwintern am Samstag (17. August) im Skistadion „Erich Keller“ an nichts. Nicht an herausragenden Erfolgen, aber auch nicht an schwierigen Monaten mit und ohne Schnee.