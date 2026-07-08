Das Sommerfest des Ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-Dienstes findet natürlich „open air“ statt. Die Bedingungen, findet Koordinatorin Claudia Miksch, sind ideal: Seit der ersten Auflage ist man zu Gast an den Jägerhütten der Jägerschaft Tiefenort rechts oberhalb der Kreisstraße nach Weißendiez. Nur einmal, das war auch irgendeine runde Nummer, hatte man das Keltendorf in Sünna als Domizil gewählt.