Am 21. Juni herrschte im Ilmenauer Hammergrund-Stadion beste Stimmung: Der SV Germania hatte zu einem sommerlichen Familienfest geladen – mit viel Sport, Spiel und guter Laune. Ein besonderes Highlight war ein gemischtes Freundschaftsspiel, bei dem Spielerinnen der Damen, B-Junioren und einige erfahrene ehemalige Aktive gemeinsam antraten. Für Abwechslung abseits des Spielfelds sorgten ein Parcours, Torwandschießen und eine Hüpfburg. Auch an die Zukunft wurde gedacht: Insgesamt kamen 3500 Euro an Spenden zusammen, die durch einen Zuschuss der Stadt auf 3700 Euro für die Jugendabteilung des Vereins erhöht wurden.