Die Linke Ilm-Kreis hatte zum Sommerfest auf den Wetzlarer Platz und in den Hof des Mehrgenerationenhauses eingeladen. Es sollte nichts Aufwendiges, dafür aber ein Willkommen für die ganze Familie sein. Zwischen Musik von Hanna und Moritz und am Abend mit der Band Molkerei hatte Karl-Heinz Mitschke, Fraktionsvorsitzender Die Linke im Ilmenauer Stadtrat, das Wort ergriffen. Er ging in seiner Rede auf die aktuelle politische Entwicklung zwischen Wohnen, Rente, Arbeit bis hin zu den kriegerischen Auseinandersetzungen ein. Informationsstände waren durch die linke Jugend, Cuba si und den VdK besetzt, der THK-Verlag hatte ausgewählte Bücher dabei und Tonmalerei, das Bemalen von weißem Porzellan und flachen Steinen regte die Kreativität an. Der Spielplatz im Innenhof wollte erkundet werden. Gäste ließen sich im Hof nieder, um den selbst gebackenen Kuchen bei Kaffee zu genießen oder sich den deftigeren Speisen zu widmen.