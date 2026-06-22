Bunt, heiß und ausgelassen war die Stimmung auf dem Hof der Strupp’schen Villa, wo sich Musikschüler mit Freunden und Familie über Schattenplätze, Eis und kreative Angebote aller Art freuten. In luftigen Kleidern oder leger in Shirt und Badeschlappen war ordentlich was los auf der Open-Air-Bühne und den aufgebauten Liegestühlen davor. Die weißen Plastikstühle, die in langen Reihen auf die Zuhörer warteten, blieben im prallen Sonnenschein meist unbesetzt.