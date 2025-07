Vor den sechs Ferienkindern liegen verschiedenfarbige Karten und ein kleines Roboterauto. Die Kärtchen geben vor, was das Auto tun soll. Über einen Farbsensor werden die Befehle erteilt: links, rechts, drehen, geradeaus. So kann auf dem großen Tisch in der Stadt- und Kreisbibliothek ein kleiner Parcours gebaut werden. Die Kinder haben sichtlich Spaß an dem Angebot, dass die Bibliothek an jedem Ferienmontag unterbreitet. Eigentlich sollten die kleinen Autos an diesem Tag gar nicht zum Einsatz kommen, „Wir wollten mit dem Optik-Koffer arbeitet“, berichtet Lisanne Pereanen. Doch das Wetter hatte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil sich die Sonne nicht blicken ließ, schwenkte man um. Den Ferienkindern war das egal. Die Sphero-Lernroboter fesselten ihre Aufmerksamkeit, denn sie mussten zunächst selbst herausfinden, welche Karte welche Aktion erzeugt. Ferienkind Carla aus der Schweiz war begeistert bei der Sache und zeigte ihrer Oma Agnes Mihm dann, wie die Minicars funktionieren.