Durchwachsen sind die Sommeraussichten im Städtetourismus, der sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Standbein der Branche entwickelt hat. In Weimar und Erfurt etwa sorgten kulturelle Höhepunkte und Veranstaltungen eher punktuell für Auslastungsspitzen, hieß es von der TTG. Dehoga-Chef Ellinger verweist darauf, dass Stadthotels auch immer von Kongressen leben. "Und in den Ferien gibt es weniger Kongresse." Die Sommerferien enden in Thüringen am zweiten Augustwochenende.