An diesem Wochenende wird es wieder ein großes Gewimmel geben im Meininger Freibad. Mit dem traditionellen 24-Stunden-Schwimmen startet das Freizeitzentrum offiziell in die Sommersaison. Das Freibad ist ab Montag, 30. Juni, länger geöffnet. In den Sommerferien kann täglich von 9 bis 20 Uhr ein kühles Bad genommen, das Becken Zug um Zug erobert und auf der Liegewiese die Sonne genossen werden.