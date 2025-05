Sommerferien in Zella-Mehlis: Farb-Festival, Zirkus, Abenteuer und Co.

Doch keine Sorge, das Programm ist auch weiterhin gespickt mit tollen Terminen, die garantiert für einen abwechslungsreichen Sommer sorgen. Kribbelbunt wird es gleich zur Ferienauftakt-Party am 27. Juni, ab 18 Uhr, wenn das Farb-Festival mit DJ „Stev van Lok“ stattfindet und die Besucher, am effektvollsten, ganz in weiß gekleidet, den Rausch der Farben genießen. Laut Treff-Mitarbeiterin Michaela Exel Tradition seit vielen Jahren, bei der in diesem Jahr jedoch erstmals das neue Jugendgremium in Aktion treten wird. Für Bürgermeister Torsten Widder auch das eine Anpassung an die Welt, in der Jugendliche unterwegs sind. „Auch wenn der bisherige Kinder- und Jugendbeirat in den vergangenen Jahren gute Arbeit leistete, sind Reglementierungen, sich regelmäßig vor Gremien erklären sollen, nicht mehr zeitgemäß“, so der Bürgermeister. Effektiver schätzt er das Wirken der Jugend für die Stadt aus ihrer Mitte heraus. „Ich freue mich, dass sich engagierte Jugendliche durch die Arbeit im Treff den Hut dafür aufgesetzt haben.“ Dass es generell ein anderes Setting brauche, ist auch Michaela Exels Erfahrung. Wenn beim Zirkus-Projekt sechs Helfer gebraucht werden, dann sind sie auch da, weiß sie die Nähe der jungen Leute zum Treff zu schätzen und nennt als Beispiel die beliebte Talentcampus-Zirkus-Projektwoche, die vom 28. Juli bis 1. August in Kooperation mit der Volkshochschule Schmalkalden-Meiningen und den Jugendeinrichtungen „Max Inn“ und „JC am Berg“ stattfindet.