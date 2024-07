Wer in die Schweiz fährt, sollte vorher tanken

Das billigste Benzin unter den drei direkt an Bayern grenzenden Ländern gibt es in Tschechien. Super E5 ist dort rund 30 Cent pro Liter günstiger als im deutschen Durchschnitt, Diesel um 18 Cent. In Österreich sparen vor allem Fahrer von Benzinmotoren, sie zahlen dort rund 20 Cent weniger, bei Diesel ist die Ersparnis mit 2 Cent dagegen eher gering. Wer in die Schweiz fährt, sollte dagegen vorher volltanken. Da das Land nicht in der EU ist, gibt es hier zwar keine Zahlen der Kommission, ein Vergleich mit Daten des Touring Club Schweiz zeigt allerdings, dass Benzin dort zuletzt etwas teurer war, Diesel deutlich teurer als in Deutschland.