Jetzt liegen sie wieder sechs Wochen lang in der Ecke – die Schulranzen der Schülerinnen und Schüler im Ilm-Kreis. Am Freitag war der letzte Schultag, nun sind Sommerferien, so auch für die Klasse 6b am Ilmenauer Gymnasium „Am Lindenberg“. Bis sie ganz raus sind aus der Schule, haben diese Kinder noch ein paar Jahre Zeit.